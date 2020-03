Inter, Handanovic suona la carica: “Basta vivere di ricordi, voglio vincere”

La sosta forzata a causa del Coronavirus permette comunque a diversi giocatori di confrontarsi con i tifosi. E’ il caso di Samir Handanovic. Il portiere sloveno, capitano dell’Inter, ha risposto alle domande dei supporters nerazzurri sui canali ufficiali del club milanese. Handanovic ha spiegato come sta attraversando questo momento delicato: “Ammetto che restare concentrati in questo momento non è assolutamente facile. Mi alleno da casa facendo quello che posso e vedo qualche vecchia partita, anche se non dico di quale si tratta. Sicuramente la situazione del coronavirus è stata preso un po’ ovunque sottogamba e adesso ne paghiamo le conseguenze”.

TROFEI – Handanovic, però, non perde l’ambizione che lo ha sempre contraddistinto: “Arrivare all’Inter per me è stato un sogno e adesso indossare questa maglia ed avere la fascia da capitano al braccio è un orgoglio. Ho vissuto bellissimi momenti con l’Inter ma adesso non è più tempo di vivere di ricordi. Il mio sogno resta quello di alzare qualche trofeo. Sono passati due mesi, ormai l’infortunio è una cosa dimenticata e sto bene”.