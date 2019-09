Inter, Handanovic: “Vittoria sofferta, dobbiamo lavorare. Voglio alzare un trofeo”

L’Inter passa anche contro la Lazio. I nerazzurri si impongono grazie a Samir Handanovic e alle sue parate. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Volevamo vincere anche questa. Oggi abbiamo sofferto contro un’ottima squadra come la Lazio. Nel secondo tempo dovevamo chiudere la partita. Cinque vittorie? Dobbiamo correggere gli errori di oggi e preparare la partita di sabato. Oggi qualcosa abbiamo tralasciato, ma non siamo stati puniti. Non dobbiamo pensare di aver fatto bene. Trofei? Mi manca in carriera ed è un mio obiettivo”.