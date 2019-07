Inter, i botti di mercato: tre addii e altrettanti rinforzi per lo scudetto e la Champions League

Tre rinforzi servono all’Inter di Antonio Conte per poter competere in Italia e in Europa. Lo ha espressamente detto lo stesso allenatore in più riprese. Due attaccanti, uno più giovane e uno più esperto, e un centrocampista di spessore internazionale.

Il solo Lautaro Martinez e i giovani Longo ed Esposito non possono bastare in avanti. Lo stesso si può dire del centrocampo dove Brozovic, Sensi e Barella, insieme a Gagliardini, avranno bisogno di una mano. Ecco allora che l’Inter, nelle vesti di Beppe Marotta e Piero Ausilio prepara l’assalto ai giocatori richiesti dal tecnico nerazzurro.