Inter, i tifosi: “Chi non salta bianconero è”. Ma Conte non reagisce…

Inter–Juventus non finisce mai. Troppo forte la rivalità tra due dei club più blasonati e titolati d’Italia. Un’ulteriore conferma è arrivata dalla presentazione della terza maglia dei nerazzurri. Apparentemente, un incontro tranquillo con i tifosi. Di fatto una nuova occasione per accendere la rivalità. A farne le spese, indirettamente, Antonio Conte. Il tecnico salentino ha un passato recente da totem dei rivali della Juve e questo non è ovviamente stato dimenticato da gran parte dei supporters interisti. Quando i nerazzurri hanno intonato il coro “Chi non salta bianconero è”, la squadra ha risposto compatta all’invito, saltando a ritmo. Tutti tranne lui, Conte, fermo sul posto, con un sorriso ironico. Un dettaglio che non è sfuggito al tifo interista…