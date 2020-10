Inter, Icardi non dimentica i tre gol al Milan: “Siamo stati questo”

Mauro Icardi ricorda bene questa data: 15 ottobre 2017. L’Inter vinse il derby con il Milan trascinato dal suo numero 9. A tre anni di distanza da quella magica notte l’argentino ricorda quel 3-2 con un post nelle storie di Instagram. La sua immagine con la maglia numero 9 esibita davanti alla Curva Nord, la data e una frase in evidenza: “Siamo stati questo. Che non si racconta né si ammette, ma non si dimentica mai“. Serata indimenticabile anche per uno abituato ai gol come lui: un tocco in anticipo su cross dalla destra di Candreva, una conclusione “sporca” al volo su assist di Perisic. E poi quel calcio di rigore al 90’ dopo il fallo di Ricardo Rodriguez su D’Ambrosio, che ha consegnato quel derby in extremis all’Inter. Un derby che Icardi non ha mai dimenticato.