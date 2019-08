Inter, Icardi verso la cessione? Marotta: “Spero che la telenovela Icardi si risolva”

Forse ci siamo, la situazione Mauro Icardi all’Inter può sbloccarsi con l’addio del centravanti entro il 2 settembre, data di chiusura del mercato. A riguardo, Beppe Marotta, è parso ottimista, quando intercettato oggi dai giornalisti presenti fuori dall’Hotel Sheraton di Milano: “Abbiamo assunto decisioni con responsabilità e abbiamo avuto rispetto del ruolo della società, oltre che una linea ben precisa – ha detto l’ad nerazzurro -. Siamo coscienti di ciò che è accaduto e non siamo autolesionisti. Abbiamo agito in buona fede. Cessione a Monaco e Juventus? Ancora ci sono delle difficoltà, ma siamo ottimisti e spero si possa concludere al meglio quella che ritengo essere la telenovela dell’estate. Non possiamo raccontare tutto in via pubblica”.

Sul mercato dell’Inter in entrata e su Conte: “Possiamo definirlo chiuso, grazie ad Ausilio per l’ottimo lavoro. Conte ne capisce di calcio ed è un grande gestore, ha un mix di qualità importanti e siamo stati contenti di aver rinunciato ad un top player per investire sulla sua figura: è lui il top player dell’Inter“.