Inter, il Barcellona molla Lautaro e mette gli occhi su un altro big

Il centro dell’attenzione del calciomercato mondiale si è spostato inevitabilmente a Barcellona. Leo Messi sembra ad un passo dall’addio ai catalani dopo 20 anni e c’è ancora molta incertezza sul suo futuro. Inter e Manchester City sono finora le due ipotesi più calde, ma non è escluso anche un ripensamento da parte della Pulga.

BARCELLONA METTE GLI OCCHI SU ERIKSEN

L’asse Barcellona-Milano inoltre è caldo da parecchi mesi e cioè da quando i catalani hanno fatto seri tentativi per Lautaro Martinez. Ora il classe ’97 non solo rimarrà e rinnoverà, ma potrebbe trovare al suo fianco la leggenda blaugrana. Nel frattempo però i contatti tra le due società vanno avanti per quanto riguarda la trattativa Vidal e Christian Eriksen. Sì avete letto bene. Il danese infatti è diventato uno degli obiettivi del neo allenatore Koeman per la prossima stagione e l’amore mai sbocciato tra Conte e l’ex Tottenham potrebbe agevolare la trattativa. A riportarlo è Don Balon.