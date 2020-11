Inter, il consiglio di Lukaku a Eriksen: “Impari l’italiano”

L’Inter ha un problema che è il danese Eriksen non ancora al centro del progetto di mister Conte. Un consiglio utile lo ha dato Romelu Lukaku che ieri lo ha incontrato in campo nel match Belgio-Danimarca di Nations League. “Eriksen ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo, ma se imparasse l’italiano diventerebbe tutto più facile. Ci sono calciatori che impiegano più tempo per adattarsi al calcio italiano. Io sono stato fortunato ad abituarmi velocemente – ha osservato Lukaku, intervistato dall’emittente danese Kanal 5 dopo la doppietta di testa nel 4-2 contro la Danimarca con cui il Belgio si è qualificato per le Final 4 di Nations League -. Eriksen ha ancora del lavoro da fare con la lingua. Se imparasse l’italiano, diventerebbe tutto più facile. Potrebbe comunicare meglio con i compagni e con l’allenatore, contribuendo maggiormente al lavoro di squadra”.