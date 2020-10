Inter, il diktat di Marotta: “Stagione anomala, bisogna limitare le partite delle nazionali”

Prima di Inter-Parma le parole dell’ad. nerazzurro Beppe Marotta sono state chiare ai microfoni di Sky: “Stop alle nazionali oppure si va in tilt. Abbiamo detto che l’anno scorso si è chiusa una stagione anomala, questa è ancora più anomala. Aggiungiamo gli infortuni e le assenze per Covid: ne viene fuori che gli allenatori non riescano mai a studiare una formazione anticipata. Dobbiamo cercare di anticipare queste situazioni, cercando di limitare le partite delle nazionali, perché altrimenti si fa fatica a gestire le squadre fino a fine campionato -riporta Gazzetta.it- Affronteremo questa situazione con rigidità, perché dobbiamo rispondere ai nostri impegni e mi sembra che le federazioni debbano fare lo stesso. Bisogna avere grande cautela nei confronti dei nostri giocatori. È un malumore che serpeggia fra tutti i dirigenti. mia non è una polemica. Non voglio boicottare le convocazioni, ma i giocatori devono essere nelle condizioni per rispondere alle convocazioni. Con dei problemi, meglio lasciarli a casa. Ci vuole maggiore rispetto”.