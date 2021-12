Inter, il futuro di Perisic resta incerto: cosa serve per il rinnovo

Il croato non ha ancora firmato il prolungamento di contratto

È ancora in alto mare la trattativa per il rinnovo di contratto di Ivan Perisic con l’Inter. Il croato, autore fin qui di una stagione di alto livello, non ultimo il gol contro la Salernitana nell'anticipo del venerdi della 18^ giornata di Serie A, stenta a trovare l'accordo per il prolungamento col club.