Inter, il nuovo look di Brozovic è virale: tifosi impazziti chiedono rinnovo…

Il centrocampista fa faville su Instagram

Nuovo look per il centrocampista dell' Inter Marcelo Brozovic che agli allenamenti si è presentato con una capigliatura decisamente nuova. Dopo le fatiche della passata stagione, nella quale è stato punto fermo del centrocampo dei nerazzurri campioni d' Italia, e l'Europeo non esaltante con la Croazia , il croato è tornato più carico che mai ai campi di Appiano Gentile.

La prova arriva appunto dal nuovo colore di capelli scelto per queste giornate. Forse per compensare il caldo di Milano, ecco Brozovic in versione "Ice man", come lui stesso si è autodefinito. Look "ghiacciato" per Epic Brozo che è diventato subito virale tra i seguaci Instagram. Curioso come tra i vari commenti ci siano anche alcuni compagni o ex compagni rimasti, come Daniele Padelli, senza parole.