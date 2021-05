Inter, il programma di Zhang: prima 250 milioni di prestito, poi Conte

Il programma di Steven Zhang fino al vertice con Conte

Per l’Inter vale il detto del rovescio della medaglia. Tutto il club vive un momento di estrema gioia per la vittoria dello scudetto, ma al contempo è al lavoro per poter vivere momenti del genere anche in futuro. Perché le finanze nerazzurre non sorridono ed impongono sacrifici. Per questo Steven Zhang è sbarcato a Milano da qualche settimana, sia per festeggiare il titolo sia per prendere di petto il piano di lavoro societario. Dopo i tagli richiesti ai dipendenti e alla squadra, in programma c’è l’incontro con Antonio Conte, che da tempo chiede chiarezza sul futuro dell’Inter.