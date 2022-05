Inter, il regalo del Brighton avvicina un top player

I nerazzurri inseguono questo obiettivo di mercato da tempo

La sconfitta di ieri del Manchester United contro il Brighton ha chiuso a Cristiano Ronaldo le porte della Champions League 2022/23. Persi tanti soldi e anche il calciomercato sarà ridimensionato nonostante le ambizioni ritrovate con l'arrivo di Erik ten Hag. Il tecnico olandese è un grande estimatore della Joya Dybala, il cui nome è stato inserito nei primi piani per il futuro della nuova guida tecnica dei Red Devils, ma senza Champions non ci sarà spazio per lo juventino che a questo punto ha solo una pista: l'Inter. L'ad Beppe Marotta gongola e potrà accordarsi con il calciatore che è in scadenza e che porta in dote tanti gol in Champions (18) più 97 reti tra campionato, Coppa Italia e quasi 300 presenze in maglia bianconera.