Inter, il rigore sbagliato di Lautaro Martinez e la reazione di Conte: il retroscena

Cercava il gol con tanta insistenza per mettere a tacere le voci sul suo futuro. Lautaro Martinez, però, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. L’Inter perde contro il Bologna e lo fa travolta dalle emozioni subito successive all’errore dal dischetto del Toro. Un rigore “regalatogli” dal compagno Lukaku, rigorista nerazzurro, che ha fatto infuriare mister Conte.

Inter, Lautaro Martinez e il rigore sbagliato: le reazioni dal campo

Interessante il racconto di quelle emozioni le ha vissute dal campo. Come si legge su Goal, è il giornalista Davide Bernardi a spiegare quegli attimi. Poteva essere il 2-0 ma alla fine è stato il preludio alla rimonta del Bologna. Al momento del rigore, Lukaku ha preso la palla e subito l’ha regalata all’amico e compagno di reparto. Un bacio sulla nuca e un “Dale Lauti” in segno di incitamento. Lautaro a quel punto si appresta a calciare, sbaglia e anche sul tap-in Gagliardini non insacca. “No”, si sente dalla panchina. Conte è furibondo ma è una reazione da chi, probabilmente, già sapeva come sarebbe andata la situazione. Pochi istanti dopo il cooling break spezza la partita e Conte cambia atteggiamento trasformando la sua rabbia in incoraggiament. “Non piangiamoci addosso, non piangiamoci addosso!”, ma il peggio deve ancora venire con il Bologna che prima pareggia e poi mette k.o. i nerazzurri.