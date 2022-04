Inter, il rinnovo di Perisic ha i minuti contati

Il croato è un pilastro dello scacchiere di Inzaghi

L'Inter è tornata a vincere e segnare e tra i protagonisti della svolta c'è Ivan Perisic. Si parla di rinnovo visto che è difficile dire addio, dopo questi due anni da protagonista assoluto. Il nuovo ruolo ha portato il croato in una nuova dimensione pure a livello internazionale, ma a 33 anni non è più tempo di scommesse o esperimenti: Ivan vuole un ultimo contratto da big e con le prestazioni sta dimostrando di poter essere ancora devastante. E la società sarebbe contenta di andare avanti insieme, alle giuste condizioni: tra giocatore e club resta una piccola distanza, comunque superabile. Perisic vorrebbe un biennale da 5 milioni a stagione, l’Inter nell’ultimo faccia a faccia era ferma a un anno più opzione per il secondo, a 4 netti a stagione. Per questo Perisic, uno sforzo si può fare. Anzi, si farà visto che la dirigenza probabilmente prima della fine del campionato lo chiamerà in sede per la firma.