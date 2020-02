Inter, in attesa del ritorno di Handanovic ecco la decisione su Viviano

L’Inter avrebbe deciso di aspettare il ritorno di Samir Handanovic e di affidarsi a Daniele Padelli. Niente Emiliano Viviano. Il portiere che sembrava essere ad un passo dalla firma con i nerazzurri, non diventerà un nuovo giocatore del club di Milano. Nonostante i riscontri positivi negli allenamenti, la società avrebbe deciso di aspettare il capitano.

Handanovic sta rispondendo bene dopo il problema al dito e per lui si prospetta un ritorno in campo quasi certamente per la sfida contro la Sampdoria di domenica 23 febbraio. Contro la Lazio e in Europa League, i nerazzurri si affideranno a Padelli che ha convinto Conte.