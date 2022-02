Inter in crisi? Scoperta la maledizione…

Il retroscena all'interno dell'ambiente nerazzurro

Inter in crisi: cinque punti nelle ultime cinque giornata di Serie A. Nerazzurri in difficoltà e chiamati ora ad una reazione. Ma cosa si nasconde davvero dietro questo momento negativo? In molti hanno pensato ad un fattore psicologico o fisico, ma probabilmente c'è molto di più.

C'è infatti chi parla di una maledizione bella e buona che sarebbe legata a quanto avvenuto di recente all'interno del mondo interista.

Inter, la maledizione

In casa Inter già la chiamano la sindrome di Daria Nicoli. Parliamo della giornalista dell’ufficio stampa della Beneamata, molto vicina all’ad Marotta, che è stata di fatto cacciata via dopo 13 anni di onorato servizio a tinte nerazzurre. Ma cosa ha a che fare questo con la crisi della squadra? Beh, da quando la donna è stata mandata via, l’Inter non ha più vinto una partita. Prima la sconfitta nel derby col Milan, poi il k.o. contro il Liverpool ed infine quello col Sassuolo. In mezzo solo il pari col Napoli e la vittoria in Coppa Italia.

Nell'ambiente di Appiano si fanno già paragoni illustri tra la maledizione di Daria Nicoli e quella, diventata ormai famosa, Bela Guttmann, il leggendario allenatore ungherese che dopo aver portato il Benfica sul tetto d’Europa, se ne andò lanciando il più grande tra gli anatemi sportivi: "D'ora in avanti il Benfica non vincerà più una coppa internazionale, per almeno 100 anni".

In casa Inter, ovviamente, sperano che Daria Nicoli non sia "così potente" come l'ex mister del Benfica...

