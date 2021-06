Inter, in estate protagonista della Florida Cup 2021

l’Inter inizia a pianificare la tournée estiva: parteciperà alla Florida Cup 2021

La cornice dell’evento sarà il Camping World Stadium di Orlando in cui domenica 25 luglio si giocherà il match inaugurale tra Inter e Arsenal , a cui seguirà la sfida tra Everton e i colombiani del Millonarios. I vincitori delle due gare si incontreranno per aggiudicarsi la Florida Cup, mercoledì 28 luglio , e la finale verrà preceduta dalla partita tra le due sconfitte.

“Non potremmo essere più felici di aggiungere un paio di incontri di Florida Cup al nostro programma di allenamento mentre continuiamo le nostre celebrazioni per lo Scudetto negli Stati Uniti insieme alla nostra prima squadra – le parole del CEO Sport nerazzurro, Giuseppe Marotta -. L'intero Club è entusiasta per l'imminente viaggio a Orlando per un paio di partite impegnative, e l'organizzazione è ansiosa per l'opportunità di festeggiare insieme ai nostri molti sostenitori americani”.