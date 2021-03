Inter inarrestabile: battuto il Parma 2-1 ed è fuga scudetto

L’Inter non si ferma più: settima vittoria consecutiva per i nerazzurri, che nel girone di ritorno sono a punteggio pieno. Ma il successo in casa del Parma diventa determinante per la classifica: ora infatti gli uomini di Antonio Conte hanno 6 punti di vantaggio ai danni del Milan, che ieri ha pareggiato contro l’Udinese.

IL MATCH

La partenza dell’Inter illude molti che il match possa essere piuttosto semplice. Non è così: i nerazzurri si mostrano subito aggressivi e sfondano sulla fascia destra con Hakimi e Lukaku, ma non trovano mai la zampata vincente. Il Parma, dal canto suo, replica con Kucka e Kurtic, che si rendono minacciosi dalle parti di Handanovic. Verso la mezz’ora altri due squilli dell’Inter, ma Sepe sventa la minaccia. Al 54′ si sblocca l’incontro: un rimpallo agevola Sanchez, che va al tiro al volo. Sepe intercetta, ma non riesce a sventare la minaccia. Il Nino si ripete otto minuti dopo, servito perfettamente da Lukaku. Il giocatore cileno spiazza il portiere e fa 2-0. Il Parma rientra presto in partita. Al 71′, infatti, viene premiato l’inserimento vincente di Hernani, che batte Handanovic.