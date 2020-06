Inter incontenibile sul mercato, Conte batte sul tempo Zidane

L’arrivo di Hakimi e il quasi certo ‘sì’ di Tonali hanno portato ancora più entusiasmo attorno al mondo Inter. La società nerazzurra ha in mente una grande squadra per il prossimo anno e in caso arrivassero i 100 milioni per Lautaro, ecco che Conte potrebbe costruire una rosa competitiva su più fronti. Nel frattempo gli uomini di mercato nerazzurri hanno messo nel mirino un giocatore accostato anche al Real Madrid.

Inter su Roca

Zinedine Zidane lo considera l’erede naturale di Casemiro, ma Marc Roca potrebbe presto vestire la maglia dell’Inter. Secondo quanto riporta Don Balon l’Inter si sarebbe mossa in tempo con l’Espanyol per trattare l’acquisto del giocatore. Roca ha una clausola di 40 milioni di euro e nella scorsa estate il club catalano rifiutò un’offerta di 20 da parte del Bayern Monaco. Il centrocampista 23enne ha un contratto fino al 2022, ma l’Inter è al lavoro per ‘scippare’ a Zidane il nuovo talento spagnolo.