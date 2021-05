Inter, incontro Zhang-squadra: chiesta la rinuncia a due mensilità

Il presidente dell'Inter Zhang ha chiesto alla squadra la rinuncia a due mensilità per alleggerire il bilancio

Giorno importante in casa Inter . Dopo l’incontro con il management riunito, il presidente Steven Zhang ha incontrato la squadra per affrontare il nodo stipendi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il numero uno nerazzurro ha chiesto la rinuncia a due mensilità , ribadendo quanto sia economicamente complicato il contesto societario.

I due mesi in questione pesano per circa 25 milioni di euro lordi a bilancio e l’Inter deve pagarli entro il 31 maggio per rispettare le scadenze federali. La richiesta è quella di un taglio netto, a cui difficilmente i giocatori verranno incontro. Il piano B sarà quello – si legge – di rimodulare la domanda caso per caso, apportando una modifica contrattuale individuale che permettere al club di alleggerire il bilancio in chiusura il 30 giugno 2021.