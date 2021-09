Inter, infortunio Sensi: l’esito degli esami

Problemi fisici per il centrocampista

Non ci sono belle notizie per Stefano Sensi e l'Inter. Il centrocampista nerazzurro, entrato nella ripresa della sfida di campionato contro la Sampdoria, si era dovuto subito arrendere per un problema fisico accusato dopo un contrasto di gioco con il difensore rivale Yoshida. Le sue condizioni avevano subito preoccupato l'ambiente e adesso, a seguito dei primi controlli, ecco anche l'esito degli esami.