Inter, iniziato il tour de force ma il derby di coppa è benzina scudetto

Decisivo il mese di aprile per l'Inter

Con il successo sullo Spezia, è cominciato per l'Inter un vero tour de force di aprile: quattro gare in dodici giorni dove, la compagine nerazzurra non potrà permettersi il lusso di sbagliare un colpo, per mettere pressione al Milan e far crollare le certezze della banda Pioli rinfrancata dalla vittoria contro il Genoa. C’è la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia che potrebbe incidere sul morale di una delle due milanesi in ottica volata scudetto e l’Inter vuole prendersi la rivincita dopo il ko in campionato. Dopo tornerà Mourinho a Milano, poi si recupererà il match col Bologna e trasferta a Udine. Inzaghi ha bisogno di tutti per credere nella nuova rimonta scudetto. Di Gosens, fin qui poco utilizzato ma destinato a dominare la fascia mancina nel prossimo futuro, e di Sanchez e Vidal, probabilmente all’ultima curva della loro carriera in nerazzurro. L’obiettivo è nobile e comune e vale una seconda stella nella storia del club. Le vittorie di Liverpool e Torino insegnano: l’Inter di Inzaghi sembra costruita per imprese così.