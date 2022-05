Inter, Inzaghi: “A Udine vittoria meritata e i ragazzi sono stati bravissimi”

L'analisi a fine gara del tecnico nerazzurro

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha analizzato ai microfoni di DAZN dopo il successo sul terreno dell'Udinese: "Grande prova di carattere e personalità contro una squadra che ad aprile era stata come noi. L'Inter ha meritato la vittoria mettendo in campo tutti gli ingredienti giusti, dalla velocità all'intensità, e i ragazzi sono stato bravissimi oggi a Udine. I nostri tifosi ci hanno trascinato dall'inizio alla fine del match e siamo felici di avergli regalato questa soddisfazione. Sul 2-0 abbiamo subito il gol su punizione e ci siamo abbassati leggermente ma non abbiamo rischiato quasi nulla. La squadra gioca bene e cerca sempre la vittoria, è in salute e vuole provarci fino alla fine".