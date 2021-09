Inter, Inzaghi amareggiato: “C’è rammarico, non siamo stati concreti”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi analizza il pari ottenuto sul campo della Sampdoria

Frena l'Inter sul campo della Sampdoria. Il 2-2 lascia i nerazzurri con sette punti in classifica. Il tecnico Simone Inzaghi analizza l'andamento della gara in conferenza stampa: "E' normale che da parte nostra ci sia rammarico. Siamo andati due volte in vantaggio e sul 2-2 abbiamo avuto tre occasioni importantissime che una squadra come la nostra doveva capitalizzare. Poi è successo l’infortunio di Sensi e abbiamo dovuto soffrire. Il pareggio ci sta stretto, ma questo è il calcio. Merito alla Samp che è stato un grande avversario. Saranno da valutare le condizioni degli infortunati. Sensi probabilmente dovrà stare a riposo, Dimarco e Barella ci sono buone indicazioni. Poi dovremo valutare Bastoni per la gara di mercoledì. I due gol segnati sono stati molto belli. Dobbiamo analizzare i due gol presi, può capitare perché il primo gol è una deviazione, il secondo un tiro al volo su cui vanno fatti i complimenti ad Augello. Dopo che ha avuto problemi Dimarco ho deciso di fare il doppio cambio e di mettere dentro anche Sensi perché temevo che poi non avrei più avuto cambi. Real Madrid? Dobbiamo prepararla nel migliore dei modi, sappiamo che affrontiamo una grande squadra, è una serata da vivere con i nostri tifosi che anche oggi a Marassi ci hanno fatto sentire in casa. Giocheremo contro una grandissima squadra, ma ce la giocheremo".