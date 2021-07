Inter, Inzaghi assicura: “Vogliamo partire bene. Importante essere pronti”

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi spiega il suo punto di vista sul debutto in campionato

La difesa dello scudetto conquistato nella scorsa stagione inizia contro il Genoa per l'Inter. I nerazzurri sono chiamati a riconfermarsi, dopo la splendida cavalcata offerta nel 2020/21, quando, con un girone di ritorno perfetto, hanno ritrovato una vittoria che mancava da undici anni. La sfida riparte con il match contro il Grifone. Sarà una gara particolare anche per Simone Inzaghi. Il tecnico siederà sulla panchina dell'Inter per la prima volta dopo l'esperienza alla Lazio. Queste le sue parole dopo il sorteggio: "Lavoriamo per farci trovare pronti per l'inizio di questa Serie A. La sfida contro il Genoa sarà sicuramente interessante e stimolante. Giochiamo la prima in casa e vogliamo assolutamente partire bene. Comunque ora siamo concentrati sul prepararci al meglio e aspettiamo il rientro dei giocatori che hanno disputato gli Europei e la Copa America".