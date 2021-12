Inter, Inzaghi: “Atteggiamento ottimo a Salerno. Liverpool? Sarebbe stato meglio evitarlo”

L'analisi della partita vinta a Salerno del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi

L'opinione del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ai microfoni di SKY dopo il 5-0 alla Salernitana: "L'atteggiamento della squadra stasera all'Arechi è la cosa che mi è piaciuta di più. Ho fatto dei cambi ma sono stati tutti coinvolti. Adesso bisogna stringere i denti visto che arriva il Torino per chiudere l'anno. La crescita è continua e abbiamo rallentato solo con la Champions in mezzo quando abbiamo lasciato punti per strada. Adesso siamo in testa e vogliamo rimanerci anche se ci sono avversari agguerriti che come noi giocano per lo stesso obiettivo. Il Liverpool? Sarebbe stato meglio evitarlo ma il sorteggio ha detto questo. Bisognerà vedere come arriveremo a febbraio ma credo che ce la giocheremo nel migliore dei modi sapendo che i nostri avversari sono fortissimi".