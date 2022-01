Inter, Inzaghi: “Bravo Dzeko a risolverla, ma il campo di San Siro è pessimo”

L'analisi del tecnico nerazzurro dopo il 2-1 al Venezia

Il commento del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN dopo il 2-1 sofferto contro il Venezia: "Dzeko ha risolto al 90', ma la squadra ci ha creduto sino alla fine. Bisogna considerare il periodo, i supplementari di Coppa Italia contro l'Empoli, ma il problema più grande è il campo di San Siro davvero pessimo. Bisogna porre rimedio e non è una scusante perchè non si riesce più a giocare. Adesso ci riposeremo quattro giorni visto che c'è la sosta e poi ci ritroveremo per il derby contro il Milan".