Inter, Inzaghi: “Contro il Verona abbiamo dato seguito a vittoria in casa Juve”

Il commento del tecnico nerazzurro dopo il 2-0 al Verona

L'Inter ha vinto la seconda partita di fila in campionato e si è rilanciata in classifica tallonando adesso il Milan. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato il successo ai microfoni di DAZN: "Vittoria meritata contro il Verona che dimostra il nostro cambio di passo. Ci siamo messi alle spalle un tour de force non indifferente nell'ultimo periodo poi non arrivava la vittoria ma adesso siamo tornati e stasera siamo stati bravi a vincere. Abbiamo dato seguito alla vittoria contro la Juve battendo il Verona che è una squadra in forma con giocatori di qualità e quantità. La fiducia ce l'ho avuta sempre nonostante i rischi di aver perso pezzi importanti a luglio. Stiamo facendo un ottimo cammino e le sette partite che rimangono li giocheremo nel miglior modo possibile".