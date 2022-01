Inter, Inzaghi: “Contro la Lazio vittoria che ci dà entusiasmo per la Juve”

Il tecnico nerazzurro molto soddisfatto della prestazione della sua squadra

L'Inter torna capolista e la vittoria contro la Lazio serve per dare energie in un momento in cui il calendario dei nerazzurri è fitto di impegni. Il tecnico Simone Inzaghi ha analizzato la partita contro i capitolini battuti con una buona prestazione. "Non era semplice giocare contro una Lazio forte ma la vittoria è meritata. Sono felice del risultato anche se battere la Lazio non è come superare gli altri avversari. A Roma ho avuto un lungo percorso e sono nato lì come allenatore. Adesso pensiamo alla Supercoppa e alla finale da giocare contro la Juve qui nel nostro stadio mercoledì. La vittoria di stasera ci prepara nel migliore dei modi per la gara di giorno 12. Siamo primi in classifica ed è normale che si parli di scudetto e deve essere uno stimolo per migliorarci".