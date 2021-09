Inter, Inzaghi: “Contro la Sampdoria out Bastoni. Formazione da valutare”

Simone Inzaghi analizza l'avvicinamento della sfida tra Inter e Sampdoria che vedrà i nerazzurri privi di Alessandro Bastoni

L'Inter si prepara a ripartire dopo l'ottimo avvio nelle prime due giornate. Domani i nerazzurri campioni d'Italia in carica faranno visita alla Sampdoria con l'obiettivo di continuare la serie di successi, sfruttando anche una discreta forma. Preoccupa e non poco l'assenza di Alessandro Bastoni, costretto a rimanere fuori dopo l'infortunio rimediato con la Nazionale italiana. Il tecnico Simone Inzaghi spiega le sue preoccupazioni sulla sfida ai blucerchiati durante la conferenza stampa: "Domani per la formazione devo valutare, oggi in particolare vedrò i quattro sudamericani che sono arrivati tra la scorsa notte e stamattina. Parlerò con loro nella sgambata di oggi, questa volta non avrò tantissima abbondanza ma dovrò capire chi avrà recuperato dalle fatiche con le Nazionali. Bastoni è tornato affaticato, sicuramente è out per domani, ieri sentiva dolore e lunedì farà degli esami. È un assenza che ci condizionerà, ma ho Kolarov, Dimarco e D'Ambrosio".