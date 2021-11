Inter, Inzaghi: “Contro Napoli coraggio e motivazione faranno la differenza”

Parla il tecnico nerazzurro alla vigilia del big match di Serie A col Napoli

"Sarà una partita importantissima come contro il Milan per la classifica", ha detto Inzaghi . "Cosa servirà? Il coraggio e le motivazioni faranno la differenza sicuramente. Fino ad ora abbiamo fatto un ottimo percorso in Serie A e anche in Champions League. In campionato siamo indietro di due punti rispetto all'anno scorso. Scontri diretti? Contro Atalanta, Juve e Milan meritavamo di più, sono arrivati tre pari, dobbiamo fare di più negli scontri diretti a partire da domani".

"Rigori ancora a Lautaro? A Reggio Emilia ha segnato un rigore importantissimo, poi ci sono Calhanoglu e Perisic. Ci prepareremo per ogni evenienza. Gli attaccanti possono passare momenti difficili, come me, come mio fratello, come Immobile a Roma. Martinez è dentro al cento per cento al progetto, si deve preoccupare solo se non gli capitano le occasioni. Deve continuare come sta facendo e credere nelle proprie potenzialità, tornerà a segnare come sempre ha fatto".