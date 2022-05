Inter, Inzaghi “Daremo il 120% ma per lo scudetto non dipende da noi”

Le parole del mister alla vigilia della gara contro la Sampdoria

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per l'Inter di Simone Inzaghi che domani si giocherà lo scudetto nella sfida contro la Sampdoria. Servirà una vittoria contro i blucerchiati ma anche la contemporanea sconfitta dei rossoneri contro il Sassuolo. Il mister dei nerazzurri ha presentato la gara in conferenza stampa.

Sul momento della squadra e come è stata vissuta la settimana: "La squadra ha fatto una settimana come le altre per preparare la partita, abbiamo novanta minuti da giocare sapendo che non dipende da noi, ma daremo il 120 per cento e poi vedremo cosa accadrà", ha detto Inzaghi.

"Cosa sceglierei come momenti di questa annata? Abbiamo vinto due trofei, trovato gli ottavi di Champions e siamo qui a giocarci lo scudetto all'ultima giornata".

Su come affrontare l'ultima giornata: "Guardiamo solo alla Sampdoria, hanno fatto una grande partita contro la Fiorentina, una squadra libera di testa e sappiamo che il nostro destino non dipende solo da noi, ma passa dalla Samp. Affronteremo questa gara in modo serio, come sempre".

"Voto alla stagione? I voti dateli voi, io posso dire che gli obiettivi sono stati raggiunti, pur in un anno non semplice. Siamo stati bravi a vincere due coppe e a giocarsi all'ultimo il titolo. Il campionato può riservare sempre qualcosa, non dipende tutto da noi, io penso solo alla Sampdoria". E ancora: " La squadra ha fatto una grandissima annata e sono molto contento. Sarebbe straordinario vincere anche lo scudetto, ma abbiamo dato tutto e sappiamo di aver dato soddisfazioni al nostro pubblico".