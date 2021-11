Inter, Inzaghi: “Derby si prepara da solo. Vincere per la classifica e aumentare convinzioni”

Parla il mister nerazzurro in vista del big match col Milan

"Sarà una partita intensa, sappiamo l'importanza che ha per i tifosi e la società". Sono queste le prime parole di Simone Inzaghi , tecnico dell' Inter , in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. Il mister nerazzurro ha presentato il big match della dodicesima giornata nel consueto appuntamento con i medi.

"Se può incidere la posizione in classifica? In queste partite la classifica si azzera, bisognerà fare bene entrambe le fasi, il Milan sta facendo con il Napoli un campionato mai visto negli ultimi 40 anni e vanno fatti i complimenti".

Sulla squadra: "Se può essere la gara di Calhanoglu? Ho una mia idea per domani ma mancano ancora degli allenamenti, a metà campo ho ottime risposte, Calha con l'Udinese ha fatto un'ottima partita, Vidal è stato fondamentale in Champions, con l'Empoli Gagliardini ha fatto bene, Vecino mi mette sempre in difficoltà e Sensi sta tornando e meriterebbe più spazio. Ho una grande squadra, c'è grossa competizione e mi va bene così".