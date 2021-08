Inter, Inzaghi: “Ero abbastanza sicuro della squadra”

Il tecnico interista è intervenuto ai microfoni dopo il successo dei suoi ragazzi contro il Genoa.

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 4-0 contro il Genoa. Sulla partita ha dichiarato: "Ero abbastanza sicuro della squadra. Li vedo lavorare con tanto entusiasmo e hanno tanta voglia di imparare. Abbiamo cominciato benissimo davanti ai nostri tifosi, miglior esordio non potevamo immaginarlo". Su Calhanoglu: "Stiamo parlando di un calciatore che unisce qualità e quantità". Inzaghi continua dicendo che nonostante le assenze, la squadra ha dato ottime risposte. Sul proseguimento della stagione: "Dobbiamo continuare a lavorare e già Venerdì abbiamo una partita difficile contro il Verona". Sul mercato ha così dichiarato il tecnico neroazzurro: "Dobbiamo completare il reparto, siamo alla ricerca di un attaccante che sia in grado di realizzare gol". Il tecnico interista continua ad esaltare la prestazione di Calhanoglu: "E' stato un calciatore voluto, abbiamo avuto la fortuna di portarlo qua e per fortuna si è ambientato subito. Per me ha ancora ampi margini di crescita, è ancora giovane".