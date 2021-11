Inter, Inzaghi: “Il bicchiere è inevitabilmente mezzo vuoto”

Il commento del tecnico nerazzurro dopo il derby

"Nei primi 20 minuti non abbiamo approcciato benissimo, poi abbiamo gestito meglio la palla e contro il Milan è fondamentale avere un buon possesso - ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. Abbiamo comandato per lunghi tratti la partita e avremmo meritato di più. Adesso dobbiamo cercare di recuperare forze ed energie perché abbiamo speso tanto in questo ciclo di gare. Nelle ultime sei partite abbiamo pareggiato solo con Juventus e Milan, gare in cui probabilmente avremmo meritato di vincere. Davanti stanno tenendo un ritmo incredibile, ma il percorso è ancora lungo. Avremmo voluto regalare una vittoria ai nostri tifosi e ai punti l'avremmo meritato, però guardiamo avanti".