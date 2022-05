Inter, Inzaghi: “Le motivazioni faranno la differenza. Serve il supporto dei tifosi”

Le parole dell'allenatore nerazzurro

Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter , ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani tra i nerazzurri e l' Empoli . Il tecnico ha analizzato la sfida contro i toscani e la lotta scudetto contro il Milan . Queste le sue parole:

EMPOLI E MOTIVAZIONI - "Sarà una partita molto insidiosa, perché l'Empoli è una squadra di qualità, che ha già centrato il proprio obiettivo, la salvezza. Dovremo fare una partita molto attenta: abbiamo di fronte una squadra organizzata che verrà qui per fare la sua partita. In queste ultime quattro partite gli aspetti tecnico-tattici verranno leggermente meno, e saranno le motivazioni a fare la differenza. La nostra squadra le motivazioni le ha sempre trovate, dovremo tirare fuori il 120% davanti al nostro pubblico".

IL PUBBLICO - "Il mio compito e quello del mio staff è quello di incidere su quello che abbiamo in mano senza stare a guardare quello che fanno gli altri. È tutta la stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso, anche domani ci sarà il tutto esaurito e anche domani sono sicuro che i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore".