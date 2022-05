Inter, Inzaghi: “L’Empoli ci ha fatto correre ma per la finale recupereremo”

La rimonta dell'Inter sotto la lente di ingrandimento del tecnico nerazzurro

Dominio nerazzurro contro l'Empoli con ben trentasette tiri verso la porta e una voglia matta di ribaltare una partita che si era messa sui binari sbagliati: nell'anticipo della 36^ giornata di Serie A, l'Inter batte l'Empoli al termine di una partita incredibile che vede i nerazzurri andare sotto di due gol dopo 28 minuti (reti di Pinamonti e Asllani) e rimettere il risultato in equilibrio prima dell'intervallo grazie all'autogol di Romagnoli e al gol di Lautaro. Sempre il "Toro" completa la rimonta nel secondo tempo, prima che Sanchez chiuda definitivamente il match con il tap-in del 4-2 in pieno recupero.

"Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una grandissima prova contro una bella squadra, a parte i primi 25 minuti in cui abbiamo avuto troppa foga contro un avversario che gioca molto bene - ha spiegato Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN -. Una squadra come la nostra non deve prendere quei due gol, ma capisco che i ragazzi volessero fare subito bene davanti a questo pubblico. Abbiamo perso le distanze e non puoi permettertelo contro l'Empoli. Ci siamo fatti prendere dalla voglia di segnare subito, saremmo dovuti essere più ordinati senza palla e purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo due disattenzioni ma poi siamo stati bravissimi. Abbiamo fatto 37 tiri, credo sia un record, è stata una grande prova di carattere. Adesso dobbiamo recuperare forze ed energie perché mercoledì ci aspetta un'altra partita importantissima".

"Questa vittoria è una grande iniezione di fiducia per quello che ci aspetta. È dal 20 di agosto che questa squadra sta andando forte. Siamo andati avanti in tutte le competizioni e abbiamo speso tanto. Mancano tre partite e questa vittoria in rimonta contro un avversario organizzato, che gioca molto bene, è un ottimo segnale".

Mercoledì allo stadio "Olimpico" di Roma i nerazzurri affronteranno la Juventus nella finale di Coppa Italia: "Ci sono cinque giorni per preparare una sfida che è importantissima per noi. Oggi è stata una partita intensa perché l'Empoli ti fa correre parecchio, soprattutto in fase di non possesso. Dovremo essere bravi a recuperare energie perché in questo finale di stagione saranno le motivazioni a fare la differenza".