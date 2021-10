Inter, Inzaghi: “Nonostante la stanchezza noi lucidi e reagito bene”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo in rimonta contro il Sassuolo nell'anticipo della 7^ giornata di Serie A

Altra vittoria in rimonta per l'Inter lontano dal "Meazza": dopo Verona e Firenze, anche a Reggio Emilia i nerazzurri ribaltano l'iniziale svantaggio. Al rigore siglato nel primo tempo da Berardi , rispondono Dzeko e Lautaro , che dal dischetto regala i tre punti.

"I quattro ragazzi che sono entrati ci hanno aiutato tantissimo, così come D'Ambrosio che ha giocato il finale di partita nel migliore dei modi. Stiamo recuperando Sanchez e Correa quindi dovremo essere bravi a far ruotare tutti. Abbiamo fatto sette partite in venti giorni, i calendari sono ingestibili e ormai lo sappiamo. Vale per noi e per le altre squadre che fanno le coppe, è molto difficile ma il mio lavoro è alternare i giocatori in rosa. Dobbiamo abituarci perché tanto questo è il ritmo ormai".