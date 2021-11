Inter, Inzaghi perde De Vrij per Napoli e Shakhtar. Dzeko e Bastoni ok

Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con l'infermeria per le partite con Napoli e Shakhtar

Il difensore olandese, Stefan de Vrij, non ci sarà con ogni probabilità nella sfida contro il Napoli dell'ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, per questo motivo potrebbe essere sostituito da uno tra Ranocchia e Dimarco. Per il difensore di Simone Inzaghi, infortunatosi con l'Olanda, un risentimento muscolare che potrebbe impedirli di giocare, non solo questo weekend in campionato, ma anche la partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Per quanto riguarda invece Bastoni e Dzeko, Inzaghi dovrebbe poter contare su entrambi per il big match di San Siro. I due al momento fanno ancora lavoro personalizzato, ma in casa nerazzurra c'è fiducia su un loro rientro in extremis. L'attaccante bosniaco avrebbe potuto giocare anche contro l'Ucraina se la sua nazionale avesse avuto chance ancora di qualificazione mentre per il difensore azzurro, reduce da un affaticamento muscolare, visto l'imminente partita dell'Italia, è stato deciso di farlo ritornare dal suo club per valutare meglio le sue condizioni.