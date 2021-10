Inter, Inzaghi: “Preso secondo gol un pò strano e abbiamo perso la testa”

Il tecnico nerazzurro punta l'indice sulla rete dei laziali con Dimarco dolorante a terra

Redazione ITASportPress

Non basta all'Inter un'ora di grande livello all'Olimpico per tornare a Milano con un risultato positivo. Dopo il vantaggio firmato su rigore da Perisic, la Lazio ribalta il match tra le proteste nerazzurre: "Abbiamo fatto la miglior partita delle ultime giocate, ma una squadra come la nostra, in vantaggio di un gol, deve gestire meglio l'ultimo passaggio e segnare il raddoppio - ha commentato Simone Inzaghi al termine della gara -. Poi purtroppo abbiamo preso il pareggio dopo un calcio d'angolo che non possiamo concedere. Da quel momento la gara è cambiata e la Lazio è rientrata in partita. Abbiamo preso un secondo gol un po' strano e abbiamo perso la testa, questo non deve succedere. Dispiace, è una battuta d'arresto che non ci voleva per la nostra classifica ma ci prendiamo la prestazione e guardiamo avanti".

Sull'episodio del 2-1 con gli avversari che trovano il raddoppio con Dimarco a terra, scatenando momenti di tensione in campo: "Lautaro Martinez era di spalle e non poteva sapere che Dimarco era rimasto a terra - ha commentato il Mister -. Si poteva buttare fuori il pallone ma non mi soffermerei a parlare di questo. Una squadra come la nostra, giocando una partita come questa deve portare a casa il risultato. Quando si affrontano avversari come la Lazio non bisogna dare la possibilità di rientare in partita. Per un'ora abbiamo avuto un'ottima gestione del pallone ma abbiamo concesso agli avversari di tornare in partita e ne abbiamo pagato le conseguenze".

"La squdra ha fatto la prestazione, non avremmo dovuto prendere il pareggio e anche dopo il 2-1 avremmo avuto il tempo per sistemare il risultato. È stata una giornata intensa con un finale amaro, perché ho visto una squadra che ha tenuto il campo nel migliore dei modi e avremmo dovuto ammazzare il match. Dovevamo essere più bravi nell'ultimo passaggio e trovare il 2-0. Saranno due giorni di analisi perché una squadra come la nostra non può tornare a casa con un 3-1 dopo una prestazione del genere" ha concluso.