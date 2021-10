Inter, Inzaghi: “Rigore inesistente e arbitro era a due metri…”

Il commento amaro del tecnico nerazzurro

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi molto arrabbiato per l'episodio del rigore concesso alla Juve che ha determinato il pareggio bianconero a 3' dalla fine. "L'arbitro era a due metri e fatto continuare e mi dispiace non vincere dopo aver giocato bene. L'unica pecca è il risultato che ci penalizza. Non siamo mai andati in affanno e ritengo che abbiamo gestito bene fino alla fine la gara. Dovevamo stare più attenti in quella circostanza in cui l'arbitro aveva visto e fatto continuare".