Inter, Inzaghi: “Roma in ottimo momento e con Mou. Noi con grande convinzione”

C'è la Roma nel cammino dell' Inter . Mister Simone Inzaghi lo sa bene e in conferenza stampa, alla vigilia della 34esima giornata di campionato, ha presentato tutti i temi caldi della gara contro i giallorossi. Queste le sue principali parole:

"Domani affronteremo una delle squadre più forti del campionato, in un ottimo momento di forma e allenata da un grande tecnico (Mourinho ndr)", ha esordito Inzaghi. "La partita di martedì nel derby ci ha dato grande convinzione perché abbiamo giocato un'ottima gara e giocheremo un'altra finale. Bene per le nostre convinzioni di squadra, che però non si erano mai perse.Siamo lì e dobbiamo finire nel migliore dei modi".