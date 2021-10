Inter, Inzaghi: “Sapevamo che con questa Udinese serviva pazienza”

L'analisi del tecnico nerazzurro dopo il 2-0 all'Udinese

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha commentato il successo contro l'Udinese per 2-0. "Abbiamo preparato bene una gara che sapevamo non era semplice da vincere. Sapevamo che dovevamo avere pazienza e una volta sbloccata si sarebbe messo il match in discesa. Primo tempo potevamo muovere più velocemente la palla ma i friulani avevano un blocco basso e non ci permettevano di fare questo. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e trovare più spazi e così è stato. Correa è stato bravo e decisivo ma voglio parlare anche di Barella che è un trascinatore e sente la maglia dell'Inter addosso".