Inter, Inzaghi: “Sconfitta che brucia ma dobbiamo reagire subito”

Lo sconforto del tecnico dell'Inter dopo il ko di Bologna

"C'è delusione, come è normale che sia dopo una partita persa in questo modo - ha commentato Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN - L'umore ovviamente non è dei migliori, Radu ha fatto un errore come può capitare a me o a un altro giocatore. Ovviamente quando sbaglia un portiere, l'errore è più in evidenza".

"Il gol di Arnautovic ci ha penalizzato, è arrivato in un ottimo momento per noi. Avevamo approcciato in maniera perfetta, il neo è non aver fatto il secondo gol, l'inerzia della partita era dalla nostra e avremmo potuto evitare il loro gol. È stata una disattenzione che abbiamo pagato e che non puoi concedere con una posta in palio così grande. Nella ripresa abbiamo approcciato bene, per 15-20 minuti abbiamo fatto bene, poi purtroppo ci siamo un po' innervositi perché non riuscivamo a trovare la via del gol. C'è stato poi l'infortunio di Radu che ha condizionato il finale".