Inter, Inzaghi: “Scudetto? Ci abbiamo provato fino alla fine. Io resto sicuramente”

Le parole del tecnico nerazzurro

L'Inter deve ancora smaltire la delusione per lo scudetto, vinto dall'altra sponda di Milano. La squadra di Simone Inzaghi ha provato sino all'ultimo il sorpasso sul Milan, ma i rossoneri hanno dimostrato nelle ultime giornate tutta la loro determinazione nell'ottenere il titolo. Ora il tecnico e il club dovranno pensare alla nuova stagione, programmando le strategie per il futuro e le mosse di mercato. Intanto l'allenatore nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la consegna del Tapiro d'Oro, dopo il trionfo rossonero in campionato. Queste le sue dichiarazioni: