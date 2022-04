Inter, Inzaghi sfida la Juventus: “Mi aspetto il risultato. Gara per mandare un segnale”

Il tecnico alla vigilia del derby d'Italia

Redazione ITASportPress

Tempo di derby d'Italia. Domenica si gioca Juventus-Inter e il mister nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato la gara nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

Queste le sue principali parole:

"Sarà una partita molto importante, non poteva esserci gara migliore in questo momento per dare un segnale forte", ha detto il tecnico nerazzurro. "Domani sarà una gara importante e dobbiamo fare una sfida di livello con testa e carattere".

Inzaghi ha aggiunto poi sulla squadra e sul rientro di Brozovic: "Sappiamo l'importanza di Brozo. Oggi farà intero allenamento come de Vrij, poi vedremo. Sarebbe un recupero importante".

"I recenti risultati negativi con 7 punti in 7 partite? Tutte le squadre di vertice hanno avuto questi momenti, il nostro è coinciso in mezzo al Liverpool, con il derby perso. A inizio anno, per questa classifica, per gli ottavi di Champions, la vittoria in Supercoppa, avrei messo la firma. Questo ci avevano chiesto dalla proprietà".

Ancora sulla Juventus: "Conosciamo la forza della Juventus. A gennaio si sono anche rinforzati con Vlahovic e Zakaria. Sappiamo chi sono e l'abbiamo già affrontata anche in Supercoppa".

"I più carico perché so come si batte la Juventus? L'importanza della partita ti carica sicuramente, abbiamo trascorsi recenti e sappiamo che giocheremo in trasferta, dopo le due ottime gare stagionali a San Siro. Abbiamo l'obbligo di fare la vera Inter".