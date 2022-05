Inter, Inzaghi: “Si chiude ottima stagione che poteva diventare straordinaria”

Il commento del tecnico nerazzurro dopo il 3-0 alla Samp

"Chiudiamo a quota 84 punti: sono tanti e faccio i complimenti ai ragazzi. Ce ne sono mancati un paio e riguardando indietro penso proprio al periodo del doppio confronto con il Liverpool, che ha influito sulla nostra stagione. Di sicuro il nostro percorso è stato bellissimo: abbiamo vinto trofei importanti, siamo arrivati agli ottavi di Champions League. Arrivare secondi non piace a nessuno ma lo scorso luglio non avrei mai immaginato tutto questo. L'amaro in bocca c'è, perché abbiamo chiuso il campionato con 9 vittorie nelle ultime 10 partite di campionato".

"Facciamo i complimenti al Milan, è stato un bel duello: ci siamo incontrati quattro volte in stagione, li abbiamo battuti in coppa. Onore a loro. Lo scorso luglio nessuno pensava che l'Inter sarebbe arrivata a questo punto, a novembre poi ci davano per favoriti: merito del lavoro di questi giocatori, mio e del mio staff, di tutti. Abbiamo proposto un calcio bello, abbiamo creato sempre tanto, mi riconosco in questo gioco e in questa squadra".