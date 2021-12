Inter, Inzaghi: “Siamo primi e vogliamo continuare a esserlo in futuro”

Vittoria pesante per l'Inter che è la nuova capolista dopo il 4-0 al Cagliari

Inter bella, intensa e spettacolare che non ha sottovalutato un Cagliari in difficoltà in classifica e lo ha annichilito per issarsi in vetta alla classifica in solitaria. Il tecnico Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di DAZN il successo netto per 4-0. "Partita resa facile perchè i ragazzi sono stati attenti e concentrati. Sapevamo che trovavamo un Cagliari organizzato e tutti hanno giocato bene per l'intera gara. In questo momento la nostra forza è il gruppo visto che quando cambio qualcuno ottengo da tutti risposte positive. Dobbiamo continuare così, siamo primi in Serie A e passato dopo 11 anni il girone di Champions e dopo 23 partite si può dire che siamo stati bravi. Adesso vogliamo rimanere in vetta e pensare al prossimo match di venerdì contro la Salernitana. Quando ho accettato l'Inter pensavo di non avere Hakimi, poi abbiamo perso Eriksen e Lukaku ma ho una società efficiente che ha trovato le giuste soluzioni".