Inter, Inzaghi: “Vinto meritatamente giocando match con personalità”

Il commento del tecnico nerazzurro dopo il 2-0 al Venezia

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato il successo sul Venezia al Penzo: "Era la nostra terza partita in sei giorni e abbiamo fatto una gara con personalità contro una squadra che sta facendo bene. L'unica pecca non aver fatto il secondo gol ma abbiamo vinto meritatamente. Brozovic è unico nel suo ruolo e ci dà equilibrio ma è normale che dovrò farlo rifiatare. Avevo timore di questa partita visto che non dovevamo forzare perchè il Venezia è bravo a ripartire. I ragazzi sono stati bravi e stare abbiamo vinto da Inter".